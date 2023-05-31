Події

19:18 31.05.2023

Зеленський провів в Одесі виїзне засідання Ставки

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Зеленський провів в Одесі виїзне засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів в Одесі виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Виїзна ставка в Одесі. Заслухали командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності. Окрема доповідь Неїжпапи: захист прибережної інфраструктури, функціонування зернового коридору та інші важливі питання. Доповіді Генштабу і Міноборони. Звіти командувачів", - написав він у середу в телеграм-каналі.

"Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на "Хортиці", повідомив генерал Сирський. Важливі доповіді Буданова і Малюка про заходи в рамках їхньої компетенції. Тут без подробиць", - написав також Зеленський.

 

 

 

Теги: #ставка #одеса #зеленський

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