Президент України Володимир Зеленський провів в Одесі виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Виїзна ставка в Одесі. Заслухали командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності. Окрема доповідь Неїжпапи: захист прибережної інфраструктури, функціонування зернового коридору та інші важливі питання. Доповіді Генштабу і Міноборони. Звіти командувачів", - написав він у середу в телеграм-каналі.

"Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на "Хортиці", повідомив генерал Сирський. Важливі доповіді Буданова і Малюка про заходи в рамках їхньої компетенції. Тут без подробиць", - написав також Зеленський.