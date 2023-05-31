Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 22 авіаударів, здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 22 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому у фейсбуці в середу ввечері.

Зазначається, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи ЗСУ відбили 16 ворожих атак.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без зміни, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Фотовиж, Гірки, Атинське Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

На куп'янському напрямку впродовж доби ворог вів безуспішні наступальні дії на захід від Масютівки Харківської області та в напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На лиманському напрямку протягом доби війська агресора вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в напрямку Оріхово-Василівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області, а також здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку російські війська завдали авіаційних ударів у районі Вугледара, Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське, Запорізької області; Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.