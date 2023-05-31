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18:36 31.05.2023

МЗС України висловлює протест у зв'язку з незаконним вироком РФ чотирьом представникам кримськотатарського народу

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Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку з незаконним винесенням країною-агресором вироків чотирьом представникам кримськотатарського народу, повідомляє пресслужба.

"Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку з винесенням 31 травня 2023 року маріонетковим судом у Ростові-на-Дону протизаконних вироків чотирьом представникам кримськотатарського народу", - ідеться в тексті коментаря МЗС, опублікованого в середу.

Повідомляється, що Джеббара Бакірова, Рустема Таїрова, Рустема Мурасова і Завура Абдуллаєва затримали в серпні 2021 року на території тимчасово окупованої АР Крим за політично вмотивованими обвинувачення у справі так званої другої севастопольської групи Хізб ут-Тахрір. Вони були заарештовані та звинувачені країною-агресором у "терористичній діяльності".

Так званий суд призначив покарання у вигляді 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням перших чотирьох років у в'язниці. Активісти Рустем Таїров, Рустем Мурасов та Завур Абдуллаєв отримали по 12 років позбавлення волі кожен із відбуванням перших чотирьох років у в'язниці.

"Ці нові сфальсифіковані та нікчемні "вироки" свідчать лише про те, що Росія на тимчасово окупованих територіях вдається до будь-яких злочинів з метою знищення осередків свободи думки, релігії, що не підконтрольні її каральним органам. Насильство та репресії не можуть бути відповіддю на право висловлювати свої переконання та захищати свою ідентичність", - зазначається в коментарі.

МЗС закликає міжнародних партнерів України, зокрема в рамках Міжнародної Кримської платформи, засудити репресивні кампанії Росії на тимчасово окупованих територіях України та практику порушень норм міжнародного гуманітарного права і прав людини.

Теги: #протест #мзс #кримські_татари

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