Події

16:33 31.05.2023

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям - Верещук

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У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що в Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям.

"У Росії, де в усіх регіонах їх ховають, змінюють ідентичність, змінюють імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично - чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність", - сказала вона в середу на конференції конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова".

Верещук наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення українських дітей, зокрема статусних.

"Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, - це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності", - наголосила віцепрем'єр.

Теги: #діти #депортація #верещук

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