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15:49 31.05.2023

САП і НАБУ повідомили про підозру в недостовірному декларуванні депутату Київської міськради

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САП і НАБУ повідомили про підозру в недостовірному декларуванні депутату Київської міськради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру в недостовірному декларуванні депутату Київської міськради, повідомляє САП.

"30 травня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру депутату Київської міської ради у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік. Дії депутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 366-2 КК України", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, враховуючи, що місцеперебування депутатки не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

У межах досудового розслідування, розпочатого за матеріалами НАЗК, слідством встановлено, що депутатка не задекларувала 55,6 млн грн доходу від продажу цінних паперів, отриманих у 2020 році.

"Крім того, депутатка не зазначила дохід у розмірі 192 тис. грн від продажу мотоцикла марки Harley-Davidson, автомобіля марки Land Rover, а також отримання страхових виплат із ремонту автомобіля в сумі понад 19 тис. грн", - зазначається в повідомленні.

Також, згідно з повідомленням, депутатка недостовірно зазначила вартість земельної ділянки в м. Києві, що перебуває в її власності.

"Загалом депутатка зазначила в декларації недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 63,7 млн грн, що більш як у 4000 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", - інформують у САП.

У повідомленні не зазначено ім'я депутатки Київради, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", ідеться про Ганну Коваленко.

 

 

Теги: #депутат #набу #декларування #сап

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