Події

14:41 31.05.2023

Проїзд Гаванським мостом у Києві відкриють до вечора середи - мер

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Проїзд Гаванським мостом у Києві відкриють до вечора середи - мер

Проїзд Гаванським мостом у Києві відкриють до вечора середи, 31 травня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Проїзд Гаванський мостом відкриють сьогодні до вечора. Його закрили після падіння уламків ракети на проїжджу частину під час масованого обстрілу столиці російськими варварами вдень у понеділок", - написав мер у телеграм-каналі.

Як зазначив мер, дорожні служби вже завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги та мереж освітлення, які теж були частково пошкоджені.

"Наразі новий асфальт відстоюється і за декілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий", - інформував Кличко.

 

Теги: #кличко #київ #міст

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