Костін: Разом із МКС встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадення українських дітей

Українські прокурори спільно з прокурорами Міжнародного кримінального суду (МКС) встановлюють усю командну вертикаль росіян, причетних до незаконного викрадення і депортації українських дітей, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

"Наш особливо значущий результат - це ордер на арешт Путіна і Львової-Бєлової за насильницьку депортацію українських дітей. Але це лише початок. Спільно з прокурором Міжнародного кримінального суду та його командою в Україні та в Гаазі ми працюємо над встановленням усієї командної вертикалі - від безпосередніх виконавців до командирів російських військ, причетних до викрадення наших дітей", - сказав генпрокурор у середу на конференції "UA: війна. Недоспівана колискова".

Костін наголосив, що є план, за яким працюють українські прокурори і прокурори МКС. "Будемо робити все можливе для того, щоб таких ордерів на арешт було більше, і не тільки у справах, пов'язаних із примусовою незаконною депортацією українських дітей", - наголосив він.

Генпрокурор уточнив, що Україна як держава нині говорить про понад 19 тисяч примусово депортованих українських дітей. "Тільки 371 дитину нам вдалося повернути", - додав він.

"Для того щоб знайти і повернути їх усіх, нам необхідно об'єднати зусилля всієї світової спільноти. Ми щодня працюємо над цим із нашими партнерами в межах спільної слідчої групи... Саме факт примусового переміщення дітей від однієї групи до іншої є злочином геноциду", - звернув увагу Костін.

Він також зазначив, що Офіс генпрокурора налагоджує і трансатлантичну співпрацю. "Умовно це можна назвати трикутником розслідувань - Україна, Європа, США", - додав Костін.

Говорячи про перспективу кримінальної відповідальності президента РФ у МКС за скоєні злочини проти України, генпрокурор сказав: "Наше завдання - зібрати докази і підготувати справу, яку ми маємо виграти, - буде це в МКС чи це будуть справи, які розглядають наші національні суди, чи ті справи, які можуть розглядати в судах інших 24 країн, які розпочали власні розслідування стосовно воєнних злочинів РФ, скоєних в Україні і проти українців".

За словами генпрокурора, наразі здійснюється розслідування понад 2 тис. 900 кримінальних злочинів проти українських дітей, пов'язаних з агресією РФ, 483 дитини загинули за час повномасштабної війни, 989 були поранені.

"Уже одного перерваного життя дитини достатньо для того, щоб вимагати максимального покарання для того, хто віддав злочинні накази розпочати цю криваву варварську війну", - сказав Костін.