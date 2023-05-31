Частина споживачів у шести прифронтових областях залишається без світла через обстріли - Міненерго

Унаслідок обстрілів російських окупантів, зокрема попередніх, без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Як повідомило Міністерство енергетики в телеграм-каналі в середу, зокрема в Донецькій області через бойові дії знеструмлено 26 населених пунктів (12,3 тис. споживачів).

Окрім того, в Запорізькій області 12 населених пунктів знеструмлені через негоду.

Водночас Міненерго констатує, що за добу вдалося повернути світло для 18,6 тис. споживачів, більшість із яких абоненти в Донецькій і Запорізькій областях.

Загалом ситуацію з генерацією та споживанням електроенергії в Міненерго називають стабільною.

"Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання. Дефіциту в системі немає. Відключення не плануються", - наголосило Міненерго.

За даними сайту ENTSO-E, імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини та Польщі не здійснюється, дані щодо Молдові не відображаються.

Обсяг газу в сховищах за добу зріс на 22,2 млн куб. м, запаси блакитного пального становлять понад 9,5 млрд куб. м.

Як повідомлялося, 30 травня біля 13:00 сталося аварійне вимкнення декількох магістральних високовольтних ліній, унаслідок чого, за даними Міненерго, майже 2 млн споживачів е/е одночасно залишалися без світла декілька годин. До вечора цього дня "Укренерго" відновило енергопостачання споживачів і зазначило, що не планує жодних обмежень споживання у вечірні години доби. Компанія повідомила, що причини інциденту з'ясовують.

У свою чергу міністр енергетики України доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію з оперативного вивчення причин, через які сталися аварійні відключення в об'єднаній енергосистемі.