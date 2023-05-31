Пропозицію про перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого Героя України Коцюбайла буде винесено на електронне рейтингове голосування

Київська влада у відповідь на петицію заявляє, що пропозицію про перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого командира 1 механізованого батальйону 67 окремої механізованої бригади молодшого лейтенанта, Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі") буде винесено на електронне рейтингове голосування.

"Керуючись положеннями особливої процедури перейменування, пропозицію про перейменування однієї з вулиць у місті Києві на честь Дмитра Коцюбайла буде винесено на електронне рейтингове голосування", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Як повідомлялося, командир 1 механізованого батальйону 67 окремої механізованої бригади молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі") загинув 7 березня в бою біля Бахмута (Донецька обл.).

8 травня петиція артистки, Героя України Ади Роговцевої із закликом перейменувати вулицю в Києві на честь Коцюбайла набрала потрібну кількість голосів.

11 травня друга петиція із закликом перейменувати одну з вулиць у Києві на честь Коцюбайла набрала потрібну кількість голосів.