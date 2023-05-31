Події

11:53 31.05.2023

Пропозицію про перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого Героя України Коцюбайла буде винесено на електронне рейтингове голосування

1 хв читати

Київська влада у відповідь на петицію заявляє, що пропозицію про перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого командира 1 механізованого батальйону 67 окремої механізованої бригади молодшого лейтенанта, Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі") буде винесено на електронне рейтингове голосування.

"Керуючись положеннями особливої процедури перейменування, пропозицію про перейменування однієї з вулиць у місті Києві на честь Дмитра Коцюбайла буде винесено на електронне рейтингове голосування", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Як повідомлялося, командир 1 механізованого батальйону 67 окремої механізованої бригади молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі") загинув 7 березня в бою біля Бахмута (Донецька обл.).

8 травня петиція артистки, Героя України Ади Роговцевої із закликом перейменувати вулицю в Києві на честь Коцюбайла набрала потрібну кількість голосів.

11 травня друга петиція із закликом перейменувати одну з вулиць у Києві на честь Коцюбайла набрала потрібну кількість голосів.

 

Теги: #да_винчи #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:06 24.05.2023
Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

14:06 18.05.2023
Заборона діяльності церков із керівним центром у РФ стане додатковою підставою для розірвання договорів оренди на землю з УПЦ (МП) - відповідь Києва на петицію

Заборона діяльності церков із керівним центром у РФ стане додатковою підставою для розірвання договорів оренди на землю з УПЦ (МП) - відповідь Києва на петицію

21:49 13.05.2023
Петиція із закликом встановити достатню кількість смітників у Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом встановити достатню кількість смітників у Києві набрала потрібну кількість голосів

15:10 12.05.2023
КМДА має намір поглибити взаємодію з правоохоронцями у протидії незаконній вирубці дерев – відповідь на петицію

КМДА має намір поглибити взаємодію з правоохоронцями у протидії незаконній вирубці дерев – відповідь на петицію

13:50 02.05.2023
Оренду з УПЦ (МП) буде розірвано після заборони діяльності релігійних організацій з керівним центром у Росії - відповідь Києва на петицію

Оренду з УПЦ (МП) буде розірвано після заборони діяльності релігійних організацій з керівним центром у Росії - відповідь Києва на петицію

09:23 25.04.2023
Петиція із закликом скасувати право УПЦ (МП) на користування земділянками в Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом скасувати право УПЦ (МП) на користування земділянками в Києві набрала потрібну кількість голосів

19:00 24.04.2023
Четверта петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Четверта петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

11:19 06.04.2023
Петиція із закликом розірвати всі договори Києва з УПЦ (МП) набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом розірвати всі договори Києва з УПЦ (МП) набрала потрібну кількість голосів

20:57 01.04.2023
Шмигаль у відповідь на петицію із закликом не забороняти УПЦ (МП) доручив Держетнополітики опрацювати порушені в ній питання

Шмигаль у відповідь на петицію із закликом не забороняти УПЦ (МП) доручив Держетнополітики опрацювати порушені в ній питання

09:10 30.03.2023
Київська влада не підтримала петицію про скасування зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги у столиці

Київська влада не підтримала петицію про скасування зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги у столиці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ із загальним залпом 16 "Калібрів"

ЗС України за добу ліквідували 470 окупантів, 32 БПЛА і 15 артсистем

Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

Аварійне відключення е/е у вівторок залишило без світла майже 2 млн споживачів – Міненерго

ОСТАННЄ

САП і НАБУ викрили злочинну схему реалізації на ДП "Укрспирт" пального за завищеними цінами, збитки - понад 55 млн грн

Перші дні літа в Україні будуть спекотними, місцями короткочасні дощі з грозами

Костін: Разом із МКС встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадення українських дітей

Зеленський зустрівся з актором Мішею Коллінзом, який став послом UNITED24 з гуманітарного розмінування

Глава Єврокомісії закликала надати Україні далекобійну зброю

Зеленський: Щодня із 24 лютого 2022 року - День захисту дітей

Частина споживачів у шести прифронтових областях залишається без світла через обстріли - Міненерго

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

Окупанти вночі та вранці обстріляли Середину-Буду і три прикордонні села в Чернігівській та Сумській областях

Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини в середу вранці поранено 8-річну дитину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА