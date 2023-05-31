Події

12:13 31.05.2023

Зеленський: Щодня із 24 лютого 2022 року - День захисту дітей

2 хв читати
Зеленський: Щодня із 24 лютого 2022 року - День захисту дітей

Із 24 лютого 2022 року кожен день в Україні став Днем захисту дітей, сказав у середу на відкритті конференції "UA війна. Недоспівана колискова" президент України Володимир Зеленський.

"Ми наголошуємо - ми захищаємо не лише Україну, а й усю вільну Європу. Це об'єктивно, чесно і по-людськи", - сказав він.

"Росія вбила чотириста вісімдесят три дитини, щонайменше. Убила. Це не те, що можна назвати словами - вони стали жертвами агресії або вони загинули внаслідок збройного конфлікту. Росія вбила цих дітей", - заявив Зеленський.

Він нагадав про тисячі дітей, "викрадених, відірваних від рідних і незаконно депортованих на територію Росії". "Ми не знаємо точної кількості - на жаль, скільки всього таких дітей. Але ми знаємо, що маємо повернути їх усіх. Ми знаємо, що ми маємо відновити права і безпеку для всіх українських дітей", - заявив він.

Зеленський зазначив, що у вівторок розпочав роботу Центр порятунку та захисту українських дітей. "Платформа, на основі якої можна об'єднати зусилля державних і міжнародних інституцій. З метою реалізації стратегії захисту та безпеки українських дітей - Bring Kids Back UA", - сказав він, додавши, що "затверджено план дій, який передбачає повернення депортованих Росією дітей, їх реінтеграцію, соціалізацію, гуманітарну допомогу, психологічну підтримку, втілення освітніх ініціатив, роботу з фіксації всіх скоєних проти дітей злочинів і притягнення окупантів до відповідальності за них, розвиток сімейних форм виховання та ще низку дій щодо забезпечення кожного права кожної української дитини".

За словами президента, "ми захищаємо всіх наших дітей і з 24 лютого День захисту дітей - щодня".

Сьогодні, сказав він, ми б'ємося за те, яким цей світ буде. "Коли ми говоримо "наші діти" - ми б'ємося за всіх дітей, майбутні покоління. Те, що ми називаємо - майбутнє", - наголосив Зеленський.

"Ми відбудуємо все, все, що зруйнувала Росія. Щоб кожна українська дитина могла повернутися додому до України – до нормального життя, де не буде війни і понять "тимчасово переміщені особи". "біженці", "депортація"", - заявив президент.

Теги: #діти #захист

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 31.05.2023
Костін: Разом із МКС встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадення українських дітей

Костін: Разом із МКС встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадення українських дітей

09:22 31.05.2023
Зеленський узяв участь у відкритті Центру прав дитини

Зеленський узяв участь у відкритті Центру прав дитини

01:32 31.05.2023
Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

19:09 27.05.2023
Окупанти продовжують переобладнання лікарень під свої потреби та депортацію дітей до РФ

Окупанти продовжують переобладнання лікарень під свої потреби та депортацію дітей до РФ

09:05 27.05.2023
В Україні 483 дитини загинули через збройну агресію РФ

В Україні 483 дитини загинули через збройну агресію РФ

11:18 25.05.2023
Стефанчук: У кримінальних провадженнях зафіксовано уже понад 19 тисяч випадків депортації українських дітей до РФ

Стефанчук: У кримінальних провадженнях зафіксовано уже понад 19 тисяч випадків депортації українських дітей до РФ

15:59 24.05.2023
Маршалок сенату Польщі: Ми маємо зробити все, щоб зупинити депортацію українських дітей до РФ

Маршалок сенату Польщі: Ми маємо зробити все, щоб зупинити депортацію українських дітей до РФ

14:21 24.05.2023
Офіс генпрокурора розслідує можливу роль Білорусі в примусовому переміщенні українських дітей з окупованих Росією територій - ЗМІ

Офіс генпрокурора розслідує можливу роль Білорусі в примусовому переміщенні українських дітей з окупованих Росією територій - ЗМІ

09:18 24.05.2023
Інтенсивність виїзду онкохворих дітей на лікування за кордон істотно знизилася порівняно з початком війни - "Таблеточки"

Інтенсивність виїзду онкохворих дітей на лікування за кордон істотно знизилася порівняно з початком війни - "Таблеточки"

19:44 23.05.2023
Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ із загальним залпом 16 "Калібрів"

ЗС України за добу ліквідували 470 окупантів, 32 БПЛА і 15 артсистем

Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

Аварійне відключення е/е у вівторок залишило без світла майже 2 млн споживачів – Міненерго

ОСТАННЄ

САП і НАБУ викрили злочинну схему реалізації на ДП "Укрспирт" пального за завищеними цінами, збитки - понад 55 млн грн

Перші дні літа в Україні будуть спекотними, місцями короткочасні дощі з грозами

Зеленський зустрівся з актором Мішею Коллінзом, який став послом UNITED24 з гуманітарного розмінування

Глава Єврокомісії закликала надати Україні далекобійну зброю

Частина споживачів у шести прифронтових областях залишається без світла через обстріли - Міненерго

Пропозицію про перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого Героя України Коцюбайла буде винесено на електронне рейтингове голосування

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

Окупанти вночі та вранці обстріляли Середину-Буду і три прикордонні села в Чернігівській та Сумській областях

Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини в середу вранці поранено 8-річну дитину

СБУ затримала ворожу агентку у Кривому Розі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА