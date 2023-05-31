Зеленський: Щодня із 24 лютого 2022 року - День захисту дітей

Із 24 лютого 2022 року кожен день в Україні став Днем захисту дітей, сказав у середу на відкритті конференції "UA війна. Недоспівана колискова" президент України Володимир Зеленський.

"Ми наголошуємо - ми захищаємо не лише Україну, а й усю вільну Європу. Це об'єктивно, чесно і по-людськи", - сказав він.

"Росія вбила чотириста вісімдесят три дитини, щонайменше. Убила. Це не те, що можна назвати словами - вони стали жертвами агресії або вони загинули внаслідок збройного конфлікту. Росія вбила цих дітей", - заявив Зеленський.

Він нагадав про тисячі дітей, "викрадених, відірваних від рідних і незаконно депортованих на територію Росії". "Ми не знаємо точної кількості - на жаль, скільки всього таких дітей. Але ми знаємо, що маємо повернути їх усіх. Ми знаємо, що ми маємо відновити права і безпеку для всіх українських дітей", - заявив він.

Зеленський зазначив, що у вівторок розпочав роботу Центр порятунку та захисту українських дітей. "Платформа, на основі якої можна об'єднати зусилля державних і міжнародних інституцій. З метою реалізації стратегії захисту та безпеки українських дітей - Bring Kids Back UA", - сказав він, додавши, що "затверджено план дій, який передбачає повернення депортованих Росією дітей, їх реінтеграцію, соціалізацію, гуманітарну допомогу, психологічну підтримку, втілення освітніх ініціатив, роботу з фіксації всіх скоєних проти дітей злочинів і притягнення окупантів до відповідальності за них, розвиток сімейних форм виховання та ще низку дій щодо забезпечення кожного права кожної української дитини".

За словами президента, "ми захищаємо всіх наших дітей і з 24 лютого День захисту дітей - щодня".

Сьогодні, сказав він, ми б'ємося за те, яким цей світ буде. "Коли ми говоримо "наші діти" - ми б'ємося за всіх дітей, майбутні покоління. Те, що ми називаємо - майбутнє", - наголосив Зеленський.

"Ми відбудуємо все, все, що зруйнувала Росія. Щоб кожна українська дитина могла повернутися додому до України – до нормального життя, де не буде війни і понять "тимчасово переміщені особи". "біженці", "депортація"", - заявив президент.