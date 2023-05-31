Окупанти вночі та вранці обстріляли Середину-Буду і три прикордонні села в Чернігівській та Сумській областях

Російські окупанти двічі обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області вночі та вранці в середу, повідомляють у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ".

Окупанти також обстріляли з мінометів село Фотовиж Шосткинського району, Гірки Конотопського району Сумської області та Галаганівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

"З 00:00 до 00:15 зафіксовано 8 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Середина-Буда. З 04:35 до 04:40 зафіксовано 6 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Фотовиж. З 05:20 до 05:40 зафіксовано 12 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Середина-Буда. З 06:40 до 06:55 зафіксовано 7 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п Галаганівка. З 07:10 до 07:16 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Гірки", - йдеться в повідомленні.

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.