Керівництво РФ наказує запускати дрони і ракети по Україні через нездатність військ домогтися результатів на полі бою - ISW

Президент РФ Володимир Путін віддає накази про масовані кампанії із запуску ракет та ударних безпілотних літальних апаратів по Україні, ймовірно, через нездатність російських військ домогтися якихось вирішальних результатів на полі бою, наголошується у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 30 травня.

Аналітики зазначають, що він спробував применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб не розкривати обмежених можливостей, які у нього є, щоб помститися Україні.

"Путін заявив, що Україна намагається спровокувати відповідь і змусити Росію "віддзеркалювати" свої дії. Акцент Путіна на минулих і поточних ракетних ударах, імовірно, є спробою показати, що Росія вже активно вживає заходів у відповідь і їй не потрібно реагувати на подальші українські провокації", - ідеться у зведенні.

При цьому ISW зазначає, що атака безпілотників на Москву викликала неоднозначну реакцію в російському інформаційному просторі.

Повідомляється, що Міністерство оборони РФ продовжує приховувати високі втрати в Україні, штучно роздуваючи українські втрати у війні. Голландська група відкритих джерел Oryx повідомила 29 травня, що РФ втратила понад 2 тис. танків і 2 366 бойових машин піхоти (зокрема понад 850 БМП) від початку війни.

У вівторок окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська Харківської області та на північний захід від Сватового Луганської області, а російські джерела стверджували, що завдали наземного удару на південь від Кремінної. Російські війська також незначно просунулися на тлі триваючих наземних атак на лінії Авдіївка-Донецьк, при цьому не проводили підтверджених наземних атак на південному напрямку.

Темп російських та українських наступальних операцій на бахмутському напрямку станом на 30 травня залишається низьким, розповіли в ISW.