Ворог за добу випустив 219 снарядів по Херсонській області, п’ятеро поранених

Російські окупанти за минулу добу випустили 219 снарядів по Херсонській області, 5 місцевих мешканців дістали поранення, є влучання в об'єкти інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 49 обстрілів, випустивши 219 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів" і БпЛА", - написав він у телеграм-каналі.

Місто Херсон зазнало обстрілу 2 рази (5 снарядів).

За словами Прокудіна, противник влучив у житлові квартали населених пунктів області. П'ять місцевих жителів дістали поранення в результаті повітряної атаки РФ.

Також глава ОВА повідомив, що за добу з деокупованої території області евакуйовано 68 осіб.