Окупанти забирають нерухомість у місцевих жителів окупованої Ялти, які не прийняли громадянство РФ

Російська окупаційна влада в тимчасово окупованій Ялті незаконно забирає в нерухомість у місцевих мешканців, які не прийняли громадянство Російської Федерації і в подальшому заселяються в ці будинки.

"У тимчасово окупованій Ялті АР Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не прийняли російське громадянство. До таких осель заселяються військовослужбовці російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні у фейсбуці у середу вранці.

Уточнюється, що загарбники не полишають спроб насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб. "Зокрема, у Станиці Луганській, працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні місяці заробітну платню зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку", - йдеться в повідомленні.