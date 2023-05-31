Події

06:54 31.05.2023

Авіація завдала по ворогу 11 авіаударів за добу, знищено 32 "шахеди", уражено 4 артпідрозділи ворога

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Авіація завдала по ворогу 11 авіаударів за добу, знищено 32 "шахеди", уражено 4 артпідрозділи ворога

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удар по його зенітно-ракетному комплексу, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що за минулу добу "було знищено 32 ударні БпЛА типу "Shahed". Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійські підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади паливно-мастильних матеріалів і станцію радіоелектронної боротьби", - йдеться в ранковому зведенні в середу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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