ЗС України за добу відбили 22 атаки РФ

За минулу добу вівторка, 30 травня, ЗСУ відбили 22 атаки окупантів, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повністю окупувати Луганську і Донецьку області, повідомили в Генштабі.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожі атаки", - йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці в середу.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається стабільною, без особливих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) через кордон України поблизу населеного пункту Зелене Харківської області.

На куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії на захід від Масютівки Харківської області та в напрямку Новоселівського Луганської області.

На лиманському війська РФ вели наступальні дії на південь від Кузьминого, успіху не мали. Ворог завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Ямполівки Донецької області.

На авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії у напрямку до Північного, успіху не мав.

На бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також - у напрямку населених пунктів Перемога та Новомихайлівка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.