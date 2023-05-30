Події

22:52 30.05.2023

Окупанти протягом дня 9 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено 6 будинків та лінія електропередач – ОВА

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Окупанти протягом дня 9 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено 6 будинків та лінія електропередач – ОВА

Протягом дня російські війська 9 разів обстріляли громади Сумської області, внаслідок чого пошкоджено 6 будинків та лінію електропередач, зафіксовано загоряння 6 гаражів, повідомляє обласна військова адміністрація у вівторок увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигінська громади", - йдеться у зведенні.

"Середино-Будська громада: з 07.50 ранку ворогом здійснено артилерійський обстріл (15 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватних житлових будинки та лінію електропередач. Великописарівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Білопольська громада: проведено Новослобідська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи) Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів) Внаслідок чого виникла пожежа 6 господарських споруд (гаражів), пошкоджено один п'ятиповерховий будинок та два двоповерхові будинки. росіяни били з артилерії (САУ) - 6 вибухів. Шалигінська громада здійснено гранатометний обстріл (АГС) - 10 вибухів", - повідомила ОВА.

 

Теги: #україна #зведення #сумська

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