У Запоріжжі за п’ять годин випала майже двомісячна норма опадів, підтоплено підвальні приміщення житлових будинків, офісів та однієї з лікарень міста

У Запоріжжі та Запорізькому районі за 5 годин негоди випала майже двомісячна норма опадів (76,8 мм), унаслідок чого зафіксовано падіння дерев на проїжджі частини, а також підтоплення підвальних приміщень житлових будинків, офісів та однієї з лікарень міста.

"Унаслідок несприятливих погодних умов у кількох районах міста Запоріжжя впали дерева на проїжджі частини дороги. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розпиляли дерева та прибрали з автошляхів. Через велику кількість опадів сталося підтоплення територій підвальних приміщень житлових будинків, складських та офісних приміщень, крім того, однієї з лікарень міста", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що наразі рятувальники відкачали мотопомпами понад сто кубів води. "Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають", - уточнює служба.