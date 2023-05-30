5 серпня в Лондоні за ініціативи Шевченка і Зінченка пройде футбольний матч Game4Ukraine

Посли фандрейзингової платформи UNITED24, зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, який відбудеться 5 серпня в Лондоні, повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Його мета - зібрати кошти для відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року", - повідомив він.

Зеленський привітав Олександра Зінченка в команді амбасадорів UNITED24 і підтримав ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж.

"Це можливість для світової футбольної спільноти об'єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни", - зазначив він.