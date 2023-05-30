За добу українська авіація завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу та ворожої військової техніки - Генштаб ЗСУ

За добу авіація Сил оборони завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому у фейсбуці у вівторок увечері.

Протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три пункти управління, район зосередження живої сили ворога, чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, три склади паливно-мастильних матеріалів і станцію радіоелектронної боротьби противника.