Протягом доби ворог завдав 44 авіаційних і одного ракетного удару, здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 44 авіаційних і одного ракетного удару, здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому у фейсбуці у вівторок увечері.

Крім цього, протягом доби агресор завдав чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема по столиці, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. Українські захисники знищили 29 дронів із 31. Унаслідок ворожої атаки є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну й адміністративну інфраструктуру.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи ЗСУ відбили 11 атак противника.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Цієї доби окупанти здійснили невдалу спробу проникнення ДРГ через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

Окрім цього, ворог завдав авіаційного удару в районі села Уди та здійснив мінометні й артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Карповичі Чернігівської області, Середина-Буда, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області.

На куп'янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії на захід від Масютівки Харківської області та в напрямку Новоселівського Луганської області. Противник обстріляв з артилерії та мінометів Кам'янку, Новомлинськ, Дворічну, Західне, Кислівку, Котлярівку, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби окупанти наступальних дій не проводили, завдали авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Війська агресора завдали авіаційного удару в районі Веселого та ракетного - в районі Нью-Йорка Донецької області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Іванівське, Біла Гора, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Північного, успіху не мав. Також завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На мар'їнському напрямку ЗСУ відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також у напрямку населених пунктів Перемога та Новомихайлівка. Водночас окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мар'їнка, ворожих артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки, обстріляв населені пункти Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Шахтарське.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області, обстріляв населені пункти Зелене Поле, Новопілля, Темирівка Донецької області, Вільхівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області, Садове, Комишани, Кизомис Херсонської області.