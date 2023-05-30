Людство може загинути через технології штучного інтелекту, необхідні захисні заходи - експерти

Центр безпеки штучного інтелекту (ШІ) у США та інші групи експертів разом попередили, що розвиток технологій ШІ загрожує зникненням людства і що необхідно вжити заходів для запобігання такому сценарію розвитку подій.

"Зниження ризику вимирання, яке може статися через ШІ, має стати глобальним пріоритетом поряд з іншими загрозами, як-от пандемії та ядерна війна", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті центру (Center for AI Safety).

Документ підписали експерти в галузі ШІ, а також фахівці у сфері інформаційних технологій, економіки, математики, філософії. Серед них - гендиректор компанії Open AI і програміст Сем Олтмен, один із розробників ШІ британський учений Джеффрі Гінтон.

Ініціатори заяви поширили її з метою підвищити обізнаність про ризик ШІ, розпочати дискусії на цю тему, а також розповісти про збільшення кількості експертів і громадських діячів, які серйозно ставляться до загроз від передових технологій ШІ.

Associated Press нагадує, що раніше цього року власник Twitter, SpaceX і Tesla Ілон Маск, а також понад 1 тис. наукових дослідників і технічних спеціалістів підписали листа з закликом призупинити на пів року програми розвитку ШІ, оскільки, за їхніми словами, "це створює серйозні ризики для суспільства і людства".