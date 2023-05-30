Події

18:20 30.05.2023

Людство може загинути через технології штучного інтелекту, необхідні захисні заходи - експерти

1 хв читати
Людство може загинути через технології штучного інтелекту, необхідні захисні заходи - експерти

Центр безпеки штучного інтелекту (ШІ) у США та інші групи експертів разом попередили, що розвиток технологій ШІ загрожує зникненням людства і що необхідно вжити заходів для запобігання такому сценарію розвитку подій.

"Зниження ризику вимирання, яке може статися через ШІ, має стати глобальним пріоритетом поряд з іншими загрозами, як-от пандемії та ядерна війна", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті центру (Center for AI Safety).

Документ підписали експерти в галузі ШІ, а також фахівці у сфері інформаційних технологій, економіки, математики, філософії. Серед них - гендиректор компанії Open AI і програміст Сем Олтмен, один із розробників ШІ британський учений Джеффрі Гінтон.

Ініціатори заяви поширили її з метою підвищити обізнаність про ризик ШІ, розпочати дискусії на цю тему, а також розповісти про збільшення кількості експертів і громадських діячів, які серйозно ставляться до загроз від передових технологій ШІ.

Associated Press нагадує, що раніше цього року власник Twitter, SpaceX і Tesla Ілон Маск, а також понад 1 тис. наукових дослідників і технічних спеціалістів підписали листа з закликом призупинити на пів року програми розвитку ШІ, оскільки, за їхніми словами, "це створює серйозні ризики для суспільства і людства".

Теги: #технології #людство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 19.04.2023
США попередили "Росатом" про наявність американських технологій на ЗАЕС - ЗМІ

США попередили "Росатом" про наявність американських технологій на ЗАЕС - ЗМІ

07:28 05.04.2023
Міністри торгівлі країн G7 домовилися співпрацювати для контролю за експортом передових технологій

Міністри торгівлі країн G7 домовилися співпрацювати для контролю за експортом передових технологій

08:18 04.04.2023
ВМС США випробовують секретну технологію біля берегів Каліфорнії, задіяна авіаносна ударна група

ВМС США випробовують секретну технологію біля берегів Каліфорнії, задіяна авіаносна ударна група

07:59 17.03.2023
Єврокомісія запропонувала законопроєкт щодо індустрії технологій із нетто-нульовими викидами

Єврокомісія запропонувала законопроєкт щодо індустрії технологій із нетто-нульовими викидами

19:02 08.03.2023
Сі Цзіньпін заявив про необхідність посилення військової могутності Китаю за рахунок технологій

Сі Цзіньпін заявив про необхідність посилення військової могутності Китаю за рахунок технологій

14:09 13.01.2023
Ізраїль передасть Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони, - посол

Ізраїль передасть Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони, - посол

13:22 08.10.2022
США запровадили нові обмеження на експорт високотехнологічних товарів до Китаю - американський Мінторг

США запровадили нові обмеження на експорт високотехнологічних товарів до Китаю - американський Мінторг

10:12 18.08.2022
Єрмак обговорив можливості застосування нових технологій для протидії російській агресії з американським бізнесменом та винахідником Палмером Лакі

Єрмак обговорив можливості застосування нових технологій для протидії російській агресії з американським бізнесменом та винахідником Палмером Лакі

14:17 05.07.2022
Відбудова України має розпочатись вже зараз - Ігор Стаковиченко

Відбудова України має розпочатись вже зараз - Ігор Стаковиченко

13:21 01.07.2022
Експерт Ігор Стаковиченко розповів, які технології будуть використані для відновлення житлового фонду України

Експерт Ігор Стаковиченко розповів, які технології будуть використані для відновлення житлового фонду України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції

САП оголосила в міжнародний розшук депутата Київради, обвинуваченого в отриманні 1,39 млн грн хабаря

Стано: Російські атаки на Київ та інші українські міста - варварський терор українців

Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Ігнат про атаку дронів на Москву: Це їхні внутрішні проблеми

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив подання заявки за програмою "єВідновлення" через Центри надання адмінпослуг і органи соцзахисту - Шмигаль

Кабмін погодив призначення Кіпера головою Одеської ОДА

Кабмін запускає другий етап програми "єВідновлення" для компенсації за зруйноване житло - Шмигаль

ВР змінила закон про рекламу відповідно до вимог Єврокомісії для вступу України до ЄС

СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції

ВР уточнить положення про конкурс кандидатур на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії

ВАКС засудив до 8 років позбавлення волі співробітників СБУ, викритих у вимаганні $50 тис.

Українські війська продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута - Маляр

ВР зменшила граничний вік перебування громадян на обліку призовників

САП оголосила в міжнародний розшук депутата Київради, обвинуваченого в отриманні 1,39 млн грн хабаря

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА