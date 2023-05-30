Події

08:24 30.05.2023

За добу противник 52 рази обстріляв Херсонську область, є загиблий

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За добу противник 52 рази обстріляв Херсонську область, є загиблий

За минулу добу Херсонська область 52 рази піддавалася ворожим обстрілам, внаслідок терору одна людина загинула, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"За минулу добу противник здійснив - 52 обстріли, випустивши 343 снаряди з мінометів, артилерії та БПЛА.

Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів (50 снарядів)", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула.

Водночас, за даними голови Херсонської ОВА, із деокупованої території області евакуйовано 100 осіб.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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