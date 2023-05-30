ЗС України за добу ліквідували 410 окупантів, 51 крилату ракету і 38 БПЛА

За добу знищено 410 окупантів, 51 крилату ракету, 13 одиниць автомобільної та спецтехніки, 1 танк і 1 засіб ППО, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05. 23 орієнтовно склали особового складу близько 207440 (+410) осіб ліквідовано, танків - 3802 (+1) од, бойових броньованих машин - 7469 (+2) од, артилерійських систем - 3445 (+10) од, РСЗВ - 575 (+0) од, засоби ППО - 332 (+1) од, літаків - 313 (+0) од, гелікоптерів - 298 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3092 (+38), крилаті ракети - 1107 (+51), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6219 (+12) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 454 (+1)", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Дані уточнюють.