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07:24 30.05.2023

Сили оборони відбили дві масовані атаки з повітря: за добу знищили 36 із 40 крилатих ракет, 30 із 38 "шахедів"

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Сили оборони відбили дві масовані атаки з повітря: за добу знищили 36 із 40 крилатих ракет, 30 із 38 "шахедів"

РФ за добу завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України, Сили оборони знищили 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 30 із 38 ударних БпЛА "Shahed", повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Минулої доби російська федерація завдала два масовані ракетно-авіаційні удари по території України. Учора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА "Shahed". Учора вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Києва. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 11 з 11 ракет було знищено", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу "Shahed". Інформація про наслідки цієї атаки поки уточнюється.

Загалом, за даними Генштабу, минулої доби противник завдав 62 авіаційні удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу інфраструктуру. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою", - зазначається у зведенні.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи сил оборони відбили 27 ворожих атак.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На куп'янському напрямку противник упродовж минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки - Луганської.

На лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару біля Торецька Донецької області.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Водяного.

На мар'їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника у міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара та Пречистівки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів у районах Гуляйполе та Мала Токмачка Запорізької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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