Події

00:55 30.05.2023

У Чорному морі окупанти продовжують тримати напоготові "Калібри" - ОК "Південь"

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У Чорному морі окупанти продовжують тримати напоготові "Калібри" - ОК "Південь"


Після ротації ракетоносіїв у Чорному морі, російські війська продовжують тримати напоготові крилаті ракети "Калібр", загальний залп ракетоносіїв становить 16 ракет, повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у понеділок увечері.

"Здійснивши ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, ворог продовжує тримати напоготові "Калібри". Так, надвечір, вивівши ще один підводний ракетоносій на чергування, один із надводних завів у пункт базування. Таким чином, станом на 21.00 у морі 3 ракетоносії - 1 надводний і 2 підводних. Загальний залп - 16 ракет", - написав Назаров у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим.

 

Теги: #рф #загроза #чорне_море #ракетоносії

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