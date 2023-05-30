У Чорному морі окупанти продовжують тримати напоготові "Калібри" - ОК "Південь"



Після ротації ракетоносіїв у Чорному морі, російські війська продовжують тримати напоготові крилаті ракети "Калібр", загальний залп ракетоносіїв становить 16 ракет, повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у понеділок увечері.

"Здійснивши ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, ворог продовжує тримати напоготові "Калібри". Так, надвечір, вивівши ще один підводний ракетоносій на чергування, один із надводних завів у пункт базування. Таким чином, станом на 21.00 у морі 3 ракетоносії - 1 надводний і 2 підводних. Загальний залп - 16 ракет", - написав Назаров у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим.