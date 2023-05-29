Росія хоче пройти шляхом зла до своєї поразки

Кожна терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, крім поразки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок.

"Кілька російських терористичних атак за добу. "Шахеди", крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО – усім захисникам і захисницям неба, – сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день. Більшість "Шахедів" і ракет збито", - зазначив він.

Світ, сказав Зеленський, "повинен бачити, що терор програє. Коли "Петріоти" в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє. Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери - терор програє".

"І, звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів. Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла", - заявив президент.

"І ми знищимо це зло. Ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці", - сказав президент.