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21:34 29.05.2023

Морпіхам 501 окремого батальйону, які потрапили в полон під час оборони Маріуполя, а також їхнім родинам відновили виплати

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Морпіхам 501 окремого батальйону, які потрапили в полон під час оборони Маріуполя, а також їхнім родинам відновили виплати

Військовослужбовцям 501 окремого батальйону морської піхоти, які потрапили в полон росіян під час боїв у Маріуполі, а також їхнім родинам поновили виплати, у зв'язку із закриттям провадження щодо їхнього дезертирства, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у понеділок.

"Працівники ДБР ухвалили рішення про закриття провадження щодо 277 військовослужбовців 501 Окремого батальйону морської піхоти (ОБМП) ВМС України за підозрою в дезертирстві. Після цього військова частина відновила їм виплату грошового забезпечення відповідно до вимог законодавства", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у ДБР, про відновлення виплат свідчить відповідний наказ командира частини. Згідно з документом, родини військовослужбовців отримають у повному обсязі грошове забезпечення бійців за час перебування в полоні.

Зокрема, зазначає ДБР, слідство встановило, що бійці опинилися в полоні через зраду одного з командирів.

"З кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону Маріуполя. У квітні цього ж року пропагандисти РФ поширили інформацію, що нібито морпіхи 501 батальйону добровільно здалися в полон в оточеному Маріуполі. Однак працівники ДБР встановили, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присязі та перейшов на бік ворога... Військових ввели в оману, і через це вони не усвідомлювали протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон", - ідеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що в травні 2023 року ДБР розпочало досудове розслідування щодо військовослужбовців батальйону. Цього ж місяця ДБР ухвалено рішення про закриття провадження щодо полонених військовослужбовців.

Крім того, повідомляє пресслужба ДБР, начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України повідомлено про підозру в державній зраді (ч.2 ст.111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до злочину.

 

 

 

Теги: #маріуполь #морпіхи #дбр

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