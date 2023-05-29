Ворог обстріляв Марганецьку громаду, постраждалих немає

Ворог обстріляв із важкої артилерії Марганецьку громаду в Дніпропетровській області, постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Окрім Синельниківського району, сьогодні ворог обстріляв Нікопольщину. Удар з важкої артилерії стався вже надвечір. Прилетіло по Марганецькій громаді. Минулося без постраждалих", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

На місці обстрілу працюють рятувальники, наслідки атаки з'ясовують.