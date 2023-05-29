Зеленський в американський День пам'яті подякував борцям за свободу
Президент України Володимир Зеленський подякував американцям різних часів, "і яким судилося показати світові, що свобода завжди буде яскраво сяяти на пагорбі".
"Моя особлива подяка в цей День пам'яті всім американцям різних часів – синам і дочкам, батькам і матерям, братам і сестрам, які стали воїнами, чия сила перетворилася на силу свободи і яким судилося показати світові, що свобода завжди буде яскраво сяяти на пагорбі. Нехай наша перемога, перемога українських воїнів, зробить це світло яскравішим!" - сказав він у відеозверненні з нагоди американського Дня пам'яті.
"Від імені всіх українців я хотів би вшанувати мужність і самопожертву всіх американців, які стали на захист і продовжують захищати свободу. Ваша свобода встояла завдяки тим, хто за неї боровся. Наша свобода встоїть завдяки тим, хто за неї бореться", - сказав Зеленський.
За його словами, "наш обов'язок – навчити дітей, що свободу не можна сприймати як даність. Наш обов'язок – навчити їх бути вдячними. Наш обов'язок – вшанувати кожного, хто віддав своє життя, захищаючи свободу, благородний і вільний прапор своєї країни і народу. Наш обов'язок – пам'ятати, яка ціна була заплачена за те, щоб зберегти світло свободи, незважаючи на всі темні часи, що настали".
"Ми, українці, завжди будемо вдячні США і кожному американцю за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам звести російську тиранію до тих, хто програв у боротьбі за свободу", - наголосив він.