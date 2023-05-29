Події

20:01 29.05.2023

Зеленський в американський День пам'яті подякував борцям за свободу

2 хв читати
Зеленський в американський День пам'яті подякував борцям за свободу

Президент України Володимир Зеленський подякував американцям різних часів, "і яким судилося показати світові, що свобода завжди буде яскраво сяяти на пагорбі".

"Моя особлива подяка в цей День пам'яті всім американцям різних часів – синам і дочкам, батькам і матерям, братам і сестрам, які стали воїнами, чия сила перетворилася на силу свободи і яким судилося показати світові, що свобода завжди буде яскраво сяяти на пагорбі. Нехай наша перемога, перемога українських воїнів, зробить це світло яскравішим!" - сказав він у відеозверненні з нагоди американського Дня пам'яті.

"Від імені всіх українців я хотів би вшанувати мужність і самопожертву всіх американців, які стали на захист і продовжують захищати свободу. Ваша свобода встояла завдяки тим, хто за неї боровся. Наша свобода встоїть завдяки тим, хто за неї бореться", - сказав Зеленський.

За його словами, "наш обов'язок – навчити дітей, що свободу не можна сприймати як даність. Наш обов'язок – навчити їх бути вдячними. Наш обов'язок – вшанувати кожного, хто віддав своє життя, захищаючи свободу, благородний і вільний прапор своєї країни і народу. Наш обов'язок – пам'ятати, яка ціна була заплачена за те, щоб зберегти світло свободи, незважаючи на всі темні часи, що настали".

"Ми, українці, завжди будемо вдячні США і кожному американцю за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам звести російську тиранію до тих, хто програв у боротьбі за свободу", - наголосив він.

 

Теги: #сша #день_памяті #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 29.05.2023
Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і ППО

Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і ППО

17:15 29.05.2023
Верховна Рада ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Верховна Рада ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

14:22 29.05.2023
Зеленський сподівається на продовження співпраці з Камбоджею в питаннях розмінування

Зеленський сподівається на продовження співпраці з Камбоджею в питаннях розмінування

19:26 28.05.2023
Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

21:24 27.05.2023
Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

12:54 27.05.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо ще 51 громадянина РФ і 220 юросіб

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо ще 51 громадянина РФ і 220 юросіб

07:46 27.05.2023
Microsoft закликає до створення у США відомства для регулювання ШІ-застосунків

Microsoft закликає до створення у США відомства для регулювання ШІ-застосунків

20:52 26.05.2023
Сенатор США Грем: Що швидше Україні буде надано ATACMS і касетні боєприпаси, то більше життів буде врятовано і РФ швидше виведе свої війська

Сенатор США Грем: Що швидше Україні буде надано ATACMS і касетні боєприпаси, то більше життів буде врятовано і РФ швидше виведе свої війська

19:47 26.05.2023
Бажаю Грузії бути в європейській родині - Зеленський

Бажаю Грузії бути в європейській родині - Зеленський

19:38 26.05.2023
Зеленський провів наради щодо руху в НАТО та санкцій

Зеленський провів наради щодо руху в НАТО та санкцій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і ППО

До Бахмута заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи

Верховна Рада ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

ВР підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років

Буданов: Усі, хто намагався нас залякати, дуже скоро про це пошкодують. Скоро всі все побачать

ОСТАННЄ

Морпіхам 501 окремого батальйону, які потрапили в полон під час оборони Маріуполя, а також їхнім родинам відновили виплати

ВР ухвалила за основу законопроєкт про страхування ЕКА інвестицій від воєнних ризиків

Кулеба обговорив із главою МЗС Анголи двосторонню співпрацю

Польща з 1 червня закриває кордон для вантажівок РФ і Білорусі

Робоча група зареєструвала в Раді законопроєкт про доплати військовослужбовцям

Ворог обстріляв Марганецьку громаду, постраждалих немає

Мешканці Харківщини, яка постачала окупантам відомості про переміщення ЗС України, загрожує до восьми років в'язниці

Українська авіація вразила 15 районів зосередження противника

Російські окупанти забирають техніку у фермерів на окупованих територіях

Російські окупанти за добу завдали 53 авіаційні удари та здійснили 20 обстрілів із РСЗВ по території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА