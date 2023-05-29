Події

19:09 29.05.2023

Російські окупанти за добу завдали 53 авіаційні удари та здійснили 20 обстрілів із РСЗВ по території України

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Російські окупанти за добу завдали 53 авіаційні удари та здійснили 20 обстрілів із РСЗВ по території України

Протягом доби РФ завдала два масовані ракетно-авіаційні удари по території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БПЛА "Shahed-136/131". За уточненою інформацією, силами і засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною та іншими складовими сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 30 із 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Удень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Києва. Силами та засобами Повітряних сил Збройних Сил України 11 з 11 ракет було знищено", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Загалом за добу противник завдав 53 авіаційні удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України продовжує залишатися високою", - зазначають у Генштабі.

Авіаційних ударів, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 80 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях України.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж доби підрозділи сил оборони відбили 20 ворожих атак.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На куп'янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки Харківської області.

На лиманському, бахмутському та авдіївському напрямках протягом доби противник наступальних дій не здійснював.

На мар'їнському напрямку наші українські підрозділи відбили 12 атак противника біля міста Мар'їнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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