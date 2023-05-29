Шеф-кухар Євген Клопотенко ініціює перетворення Житнього ринку в Києві на гастрономічний і культурний хаб

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко ініціює перетворення столичного Житнього ринку (вул. Верхній Вал, 16а) на гастрономічний і культурний хаб, перший великий гастро-івент планують провести влітку 2023 року, повідомила пресслужба Клопотенка.

Як повідомляється, у День Києва на об'єкті відбулася толока, прибрано ринок і територію навколо нього.

"Як для киянина для мене Житній - знакове і дуже цінне місце. І мені боляче бачити цей ринок занедбаним і порожнім. Тому я вирішив ініціювати велике прибирання. Ця толока - тільки початок потужного проєкту, що зароджується: перетворення Житнього на гастрономічний і культурний хаб. Такий, щоб іноземці приходили сюди так, як приходять на ринок Сан-Мігель у Мадриді", - наводить слова Клопотенка пресслужба.

За його словами, наразі є повне порозуміння між Київрадою та керівництвом ринку щодо важливості збереження колориту Житнього ринку та його первісного вигляду.

Як повідомив директор КП "Житній ринок" Євген Шевченко, розроблений проєкт передбачає створення сучасного комфортного торговельного простору загальною площею приблизно 16 тис. кв. м, проте інвестиції в об'єкт призупинено через воєнний стан у країні.

"Ми працюємо над тим, щоб проводити тут гастрономічні події та фестивалі. Це не тільки поверне життя нашому Житньому, а й допоможе ринку триматися на плаву", - коментує ситуацію Шевченко.

Перший великий гастро-івент у стінах Житнього ринку ініціатори планують провести вже влітку цього року.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі КМДА, дотепер понад 70% торговельних площ Житнього ринку здано в оренду.

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року керівник мережі ресторанів Tarantino Family Флоріан Боллен заявляв про намір інвестувати в реконструкцію Житнього ринку. За даними майданчика "Prozorro.Продажі", у лютому 2022 року ТОВ "Танджерін" стало переможцем аукціону з оренди частини Житнього ринку, приміщень та антресолей другого поверху загальною площею 4,1 тис. кв. м із пропозицією 1 млн грн/міс. (без ПДВ).

ТОВ "Танджерін" було створено у 2018 році. За даними Opendatabot, його власником і бенефіціаром зазначено Олесю Проценко і Тетяну Погребиську. Компанія володіє рестораном Taverna з групи Tarantino Family на Русанівській набережній у Києві.