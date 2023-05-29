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17:15 29.05.2023

Верховна Рада ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

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Верховна Рада ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Верховна Рада ухвалила ініційований президентом законопроєкт про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9278 за основу та в цілому підтримали 317 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомила член фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у фейсбуці.

"Без сумніву, історичне рішення українського парламенту! І крапка в дискусії про 8 і 9 травня. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт Володимира Зеленського, згідно з яким День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні відзначатимуть 8 травня", - зазначила парламентарій.

Вона також наголосила, що це рішення не лише про історичну справедливість, а й про "ментальний водорозділ із рашистами та відмову від пострадянської ідентичності".

"Кожною хвилиною боротьби ми стверджуємо свій цілісний, всеохоплюючий європейський вибір. Саме тому, як і у більшості країн світу, як і у Європі, датою вшанування памʼяті тих, чиї життя забрала Друга світова війна, буде 8 травня. Адже це дата капітуляції нацистської Німеччини. Після закінчення воєнного стану цей день буде вихідним. А 9-го травня, згідно з указом президента, ми святкуватимемо День Європи. Саме у такому порядку", - пояснила Кравчук.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 8 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", зареєстрований у Верховній Раді в понеділок (№9278).

 

Теги: #рада #день_перемоги #день_памяті

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