В Оболонському районі Києва уламки збитої ракети впали на проїжджу частину - мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про падіння уламків ракети, випущеної російськими окупантами та збитої силами протиповітряної оборони над українською столицею, на проїжджу частину в Оболонському районі.

"В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце", - написав Кличко в телеграмі.

Пізніше мер повідомив, що уламки вже гасять.

Раніше в різних районах Києва пролунали сильні вибухи, повідомлялося про роботу ППО. Пізніше Кличко повідомив, що "екстрені служби виїхали за викликом поблизу центру столиці".