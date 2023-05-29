Події

11:49 29.05.2023

В Оболонському районі Києва уламки збитої ракети впали на проїжджу частину - мер

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Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про падіння уламків ракети, випущеної російськими окупантами та збитої силами протиповітряної оборони над українською столицею, на проїжджу частину в Оболонському районі.

"В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце", - написав Кличко в телеграмі.

Пізніше мер повідомив, що уламки вже гасять.

Раніше в різних районах Києва пролунали сильні вибухи, повідомлялося про роботу ППО. Пізніше Кличко повідомив, що "екстрені служби виїхали за викликом поблизу центру столиці".

Теги: #ракета #київ #уламки

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