Події

10:47 29.05.2023

Унаслідок нічної атаки постраждала портова інфраструктура Одеси, пожежу ліквідовано

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Унаслідок нічної атаки постраждала портова інфраструктура Одеси, пожежу ліквідовано

Під час нічної масованої атаки вночі 29 травня постраждала портова інфраструктура в Одесі, повідомила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

"Щодо конкретно нічної атаки, в нашому напрямку були спрямовані дрони-камікадзе. Частину з них знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одещиною працювала ППО. На жаль, унаслідок повітряного бою є уламки, пожежа виникла в портовій інфраструктурі. Пожежу ліквідовано, наслідки уточнюються", - сказала вона в ефірі телемарафону в понеділок.

"Портова інфраструктура саме Одеси постраждала цього разу", - наголосила вона.

Цей факт підтвердив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. "Нічна ворожа атака дронами-камікадзе. Унаслідок влучання в портову інфраструктуру Одеси виникла пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #порт #атака #пожежа #одеська_область

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