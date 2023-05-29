Події

10:02 29.05.2023

Окупанти провели навчання біля Кримського мосту зі створенням димової завіси - британська розвідка

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Окупанти провели навчання біля Кримського мосту зі створенням димової завіси - британська розвідка

Російські окупанти минулого тижня провели навчання із організації безпеки навколо Кримського мосту, що з'єднує територію з РФ з окупованим півостровом Крим, ідеться у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.

"Це включало створення димової завіси, що частково маскує міст. Димову завісу ставили автомобільні димогенератори ТДА-3, ймовірно, 28 бригади російських військ радіаційного, біологічного та хімічного захисту. Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу та обману), чому вона надає великого значення", - йдеться в повідомленні.

Водночас у розвідці зазначають, що на практиці російське маскування загалом виявилося неефективним у війні в Україні, імовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування і слабку бойову дисципліну на нижньому рівні. 

Теги: #навчання #окупанти #кримський_міст

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