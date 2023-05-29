На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено двох мирних жителів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої ночі близько 0:30 у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік... Унаслідок артилерійського обстрілу с. Кучерівка Куп'янського району поранень дістала жінка 73 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння, горіли дві господарські будівлі, а в Куп'янську пошкоджено житловий будинок і автомобіль.