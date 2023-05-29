Ворог за добу випустив 300 снарядів по Херсонській області, одна людина поранена

Російські окупаційні війська за добу випустили 300 снарядів по Херсонській області, один місцевий житель дістав поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 61 обстріл, випустивши 300 снарядів із мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. У результаті російської агресії одна людина отримала поранення", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, м. Херсон ворог обстріляв 6 разів (26 снарядів).

Також російські війська влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю заводу та освітнього закладу в Херсоні.

Крім того, Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 65 осіб.