За добу війська РФ завдали 97 авіаударів, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу неділі російські військові здійснили 97 авіаційних ударів і 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загалом за минулу добу противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА "Shahed". 58 "шахедів" знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в ранковому зведенні у фейсбуці у понеділок.

Зокрема, противник на сіверському та слобожанському напрямках минулої доби завдав авіаційних ударів у районах Кіндратівка, Басівка, Могрця, Миропілля, Славгород Сумської області та Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гута-Студенецька, Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст, Галаганівка, Мурав’ї, Ходине Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Прогрес, Дем’янівка, Ходине, Манухівка Сумської області, а також Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки на Харківщині.

На куп'янському напрямку завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку росіяни здійснили авіаційні удари в районах Ягідного Харківської області; Сергіївки, Білогорівки Луганської області; Іванівки, Спірного, Рай-Олександрівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Василівка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку росіяни здійснили авіаційні удари в районах Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару біля м. Мар'їнки, а також від ворожих обстрілів постраждало с. Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційного удару біля Вугледара. Обстріляли населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Берислава Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Степногріськ Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.