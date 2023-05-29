Події

07:03 29.05.2023

ЗС України за добу відбили 19 атак РФ

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ЗС України за добу відбили 19 атак РФ

За минулу добу неділі, 28 травня, ЗС України відбили 19 атак окупантів, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повністю окупувати Луганську та Донецьку області, повідомили в Генштабі.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак", - йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці в понеділок.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На полігони Білорусі прибувають визначені підрозділи ЗС РФ для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах

На куп'янському напрямку противник минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На лиманському та авдіївському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на північний схід від Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського.

На мар'їнському напрямку українські захисники відбили 12 атак противника поблизу міста Мар'їнка.

На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Великої Новосілки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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