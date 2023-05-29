У Подільському районі столиці внаслідок атаки РФ пошкоджено дах приватного будинку - Кличко

Внаслідок ворожої атаки на столицю у Подільському районі зафіксовано пошкодження даху одноповерхового приватного будинку, інформація про постраждалих відсутня, повідомляє мер міста Віалій Кличко.

"Уточнено інформацію з місця виклику екстрених служб. У Подільському районі, внаслідок падіння уламків, пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі в ніч на понеділок.

