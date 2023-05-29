Події

04:12 29.05.2023

У Подільському районі столиці внаслідок атаки РФ пошкоджено дах приватного будинку - Кличко

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Внаслідок ворожої атаки на столицю у Подільському районі зафіксовано пошкодження даху одноповерхового приватного будинку, інформація про постраждалих відсутня, повідомляє мер міста Віалій Кличко.
"Уточнено інформацію з місця виклику екстрених служб. У Подільському районі, внаслідок падіння уламків, пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі в ніч на понеділок.
 

Теги: #україна #київська #обстріл

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