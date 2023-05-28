Події

19:19 28.05.2023

Вартість проїзду в Києві не буде підвищуватися до кінця війни

1 хв читати
Вартість проїзду в Києві не буде підвищуватися до кінця війни

Міська влада Києва не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті української столиці до кінця війни з РФ, повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

"Найближчим часом, поки триває широкомасштабна війна в Україні, ціна на проїзд у громадському транспорті столиці підвищуватися не буде", - сказав мер Києва Віталій Кличко в неділю в інтерв'ю телеканалу "Київ", присвяченому Дню міста.

При цьому він зазначив, що громадський транспорт у Києві дотаційний - собівартість проїзду в кілька разів вища за нинішню вартість проїзду, і місто виділяє багато грошей, щоб підтримувати роботу транспортних підприємств.

"Але ми розуміємо, яка сьогодні складна ситуація і як складно людям. І тому було ухвалено рішення не підвищувати поки що ціни на проїзд у громадському транспорті столиці. До того ж ми, як можемо, допомагаємо містам, які найбільше постраждали від російських атак і втратили більшу частину міського транспорту. Ми надали транспорт, наприклад, Дніпру, Херсону", - зазначив Кличко.

 

 

Теги: #транспорт #київ #ціна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 28.05.2023
Рівень Дніпра в Києві спав ще на 11 см за добу

Рівень Дніпра в Києві спав ще на 11 см за добу

19:26 28.05.2023
Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

19:16 28.05.2023
Унаслідок нічної атаки дронів на Київ постраждали рятувальник і 35-річна жінка, вона в реанімації

Унаслідок нічної атаки дронів на Київ постраждали рятувальник і 35-річна жінка, вона в реанімації

11:09 28.05.2023
Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок нічної атаки РФ на Київ - поліція

Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок нічної атаки РФ на Київ - поліція

07:28 28.05.2023
Рятувальники локалізували пожежу в Голосіївському районі, що виникла в результаті влучення уламків БПЛА

Рятувальники локалізували пожежу в Голосіївському районі, що виникла в результаті влучення уламків БПЛА

07:23 28.05.2023
Окупанти "привітали" киян із Днем Києва, атакувавши 40 "шахедами", усі збила ППО

Окупанти "привітали" киян із Днем Києва, атакувавши 40 "шахедами", усі збила ППО

20:07 26.05.2023
Правоохоронці повідомили про підозру судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

Правоохоронці повідомили про підозру судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

07:19 26.05.2023
В Оболонському районі в результаті падіння уламків ракети пошкоджено дах ТРЦ, а в Шевченківському є пошкодження приватного будинку

В Оболонському районі в результаті падіння уламків ракети пошкоджено дах ТРЦ, а в Шевченківському є пошкодження приватного будинку

05:49 26.05.2023
Окупанти атакували ракетами типу Х-101/555 Київ

Окупанти атакували ракетами типу Х-101/555 Київ

04:27 26.05.2023
У Київській ОВА попереджають про підвищену ракетну небезпеку та закликають не ігнорувати тривогу, працює ППО, у т.ч. в Києві

У Київській ОВА попереджають про підвищену ракетну небезпеку та закликають не ігнорувати тривогу, працює ППО, у т.ч. в Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

Нічна атака РФ не завдала суттєвих пошкоджень в енергосистемі - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Окупанти здійснили артобстріл Мирівської громади на Дніпропетровщині

Українська авіація завдала за добу 13 ударів по місцях скупчення окупантів

Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, виникла пожежа, поранено пенсіонерку

У Лисичанську дезертирувало близько 80 окупантів, а поблизу Бахмута близько 30 "вагнерівців"

Окупанти вдень обстріляли п’ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей

Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

В Одесі після сильного дощу підтоплено низку вулиць - мерія

Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

Сили оборони відбили 18 атак окупантів на сході України за добу

Комітет нацбезпеки розгляне постанову президента про санкції проти Ірану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА