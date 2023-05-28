Вартість проїзду в Києві не буде підвищуватися до кінця війни

Міська влада Києва не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті української столиці до кінця війни з РФ, повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

"Найближчим часом, поки триває широкомасштабна війна в Україні, ціна на проїзд у громадському транспорті столиці підвищуватися не буде", - сказав мер Києва Віталій Кличко в неділю в інтерв'ю телеканалу "Київ", присвяченому Дню міста.

При цьому він зазначив, що громадський транспорт у Києві дотаційний - собівартість проїзду в кілька разів вища за нинішню вартість проїзду, і місто виділяє багато грошей, щоб підтримувати роботу транспортних підприємств.

"Але ми розуміємо, яка сьогодні складна ситуація і як складно людям. І тому було ухвалено рішення не підвищувати поки що ціни на проїзд у громадському транспорті столиці. До того ж ми, як можемо, допомагаємо містам, які найбільше постраждали від російських атак і втратили більшу частину міського транспорту. Ми надали транспорт, наприклад, Дніпру, Херсону", - зазначив Кличко.