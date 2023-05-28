Події

19:13 28.05.2023

Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

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Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган отримує 57% голосів на виборах глави держави, свідчать результати після опрацювання понад 40% бюлетенів.

Його опонент, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу поки що отримує 42,9% голосів.

Турецькі ЗМІ зазначають, що явка виборців становила 84,7%.

Голосування у другому турі президентських виборів у Туреччині офіційно завершилося в неділю о 17:00 за місцевим часом (збігається з київським).

 

 

Теги: #президент #вибори #туреччина

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