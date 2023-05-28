Події

19:11 28.05.2023

Сили оборони відбили 18 атак окупантів на сході України за добу

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Сили оборони відбили 18 атак окупантів на сході України за добу

Підрозділи сил оборони України відбили протягом минулої доби 18 атак російських окупантів, які продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На Куп'янському напрямку противник упродовж доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області... На Бахмутському напрямку упродовж доби противник вів безуспішні наступальні дії на північний схід від Оріхово-Василівки і в напрямку Іванівського... На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар'їнка", - ідеться у зведенні.

На лиманському та авдіївському напрямках противник наступальних дій не здійснював, на запорізькому та херсонському продовжує вести оборонні дії. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. За даними Генштабу, на сіверському та слобожанському напрямках окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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