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15:11 28.05.2023

Заяви з РФ про готовність до переговорів спрямовані на послаблення допомоги Заходу Україні - ISW

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Заяви з РФ про готовність до переговорів спрямовані на послаблення допомоги Заходу Україні - ISW

РФ намагається відновити інформаційну операцію, спрямовану на зниження військової допомоги Україні країнами Заходу, поширюючи публічні заяви про нібито готовність до переговорів, повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 27 травня.

"Раніше Кремль активізував цю інформаційну операцію в грудні 2022 року, щоб спробувати затримати поставку західних танків та іншої сучасної військової техніки в Україну, щоб створити умови для зимово-весняного наступу Росії у 2023 році. Кремль, імовірно, відновлює інформаційну операцію, щоб послабити готовність Заходу спрямувати критично важливу допомогу Україні в цілях безпеки перед потенційними українськими контрнаступальними операціями", - йдеться у зведенні.

Аналітики зазначають, що схема цієї інформаційної операції така: одні російські посадовці висловлюють удаваний інтерес до переговорів, у той час як інші одночасно повторюють максималістські цілі війни РФ проти України.

У ISW повідомляють, що в суботу російські окупаційні війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп'янська Харківської області та на південь від Кремінної Луганської області, вели безрезультатні наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк, а українські сили, своєю чергою, продовжували завдавати ударів по тилових вузлах тилового забезпечення на півдні Запорізької області.

Повідомляється, що бойовики приватної військової компанії "Вагнер" відходять із міста Бахмут Донецької області, щоб відновитися і перегрупуватися в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та навколо нього зменшуються. Водночас їх заміщують регулярні російські з'єднання, що може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка-Донецьк. Також російське військове командування посилює регулярними з'єднаннями фланги Бахмута, розповіли в ISW.

 

Теги: #зведення #isw

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