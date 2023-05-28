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13:15 28.05.2023

Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

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Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".

Картка законопроєкту №9333 з'явилися на сайті парламенту.

"Відповідно до статті 93 Конституції України та частини другої статті 5 Закону України "Про санкції" вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт Постанови Верховної Ради України "Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран", - ідеться в тексті документа.

Згідно з доповненням до законопроєкту, санкції до Ірану пропонується застосувати на 50 років. До обмежувальних заходів входить повна заборона торговельних операцій з Іраном, зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Іраном територією України, а також запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України.

Крім цього, пропонується заборонити передання резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заборонити здійснювати інвестиції в Ісламську республіку Іран.

Теги: #санкції #іран #проєкт

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