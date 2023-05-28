Події

11:32 28.05.2023

Глава МЗС України відвідає Нігерію вперше з 1992 року

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Глава МЗС України відвідає Нігерію вперше з 1992 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28-29 травня відвідає Федеративну Республіку Нігерія, повідомила пресслужба МЗС.

"Це буде перший візит глави МЗС України до Нігерії з часу встановлення дипломатичних відносин у 1992 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глава українського МЗС візьме участь в інавгурації новообраного президента Нігерії Боли Тінубу. Він також проведе низку двосторонніх зустрічей із главами делегацій африканських країн.

"Ключовими темами зустрічей міністра стануть активізація політичного діалогу України та країн Африки, просування Формули миру президента Володимира Зеленського, продовольча безпека, збільшення обсягів торгівлі та поглиблення співробітництва в міжнародних організаціях", - наголосили у відомстві.

Теги: #візит #нігерія #кулеба

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