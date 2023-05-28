У Миколаївській області ППО ліквідувала один ворожий "шахед"

У Миколаївській області українська протиповітряна оборона ліквідувала 1 ворожий "шахед", повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 28 травня, у Миколаївській області силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 1 ворожий ударний БПЛА "Shahed-131/136", - написав він у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що в Миколаївському районі в суботу, 27 травня, о 14:03 і 21:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.