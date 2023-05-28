На трасі Одеса-Рені сталася ДТП, одна людина загинула, п'ятеро травмовані

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у суботу за участю легкового автомобіля і мікроавтобуса на трасі Одеса-Рені, повідомила пресслужба Одеської області.

"Попередньо поліцейські встановили, що мешканець Білгорода-Дністровського, 1955 р.н., рухаючись легковим автомобілем Nissan Primera в напрямку міста Рені, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Vito під керуванням жителя Одеси 1996 р.н.", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок ДТП водій легкового автомобіля загинув.

"Водій мікроавтобуса та четверо його пасажирів - син, 2018 р. н., дружина, 1996 р. н., і батьки, 1973 і 1972 р. н., дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Біляївської районної лікарні", - зазначили в поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як зазначається, на цій ділянці дороги ускладнено рух. Група реагування патрульної поліції забезпечує реверсний рух транспортних засобів однією смугою.