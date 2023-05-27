Події

20:49 27.05.2023

У Генштабі уточнили кількість втрат окупантів за добу

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У Генштабі уточнили кількість втрат окупантів за добу

У Генеральному штабі Збройних сил України відкоригували деякі позиції загальних втрат противника.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла необхідність коригування деяких позицій загальних втрат противника. Публікуємо скориговані цифри з урахуванням усіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #втрати #уточнення #генштаб_зсу #ворог

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