У Генштабі уточнили кількість втрат окупантів за добу

У Генеральному штабі Збройних сил України відкоригували деякі позиції загальних втрат противника.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла необхідність коригування деяких позицій загальних втрат противника. Публікуємо скориговані цифри з урахуванням усіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти", - ідеться в повідомленні.